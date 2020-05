Sérgio Conceição: «Marega tem feitio difícil, quando sai, quando não joga...»

Questionado sobre qual o jogador mais parecido consigo na azia por não jogar, Sérgio Conceição afirmou que "não encontrou nenhum que fosse um bicho tão raro como eu". Ainda assim, lembrou algumas episódios com antigos e atuais jogadores do FC Porto no seu consulado.





"É diferente. Agora, há alguns jogadores que apanhei que têm dificuldade em aceitar. Lembro-me do Brahimi, contra a Roma, que não jogou. Jogou o Corona à esquerda. Chamei-o, falei com ele e ele ficou ferido comigo não só naquele dia, mas também alguns dias depois e jogos depois disso. Não deixou de ser um grandíssimo profissional até ao final. Até reforçamos o que nutríamos um pelo outro. Há jogadores que ficam chateados. O Marega tem um feitio difícil, quando sai, quando não joga. Às vezes não sabemos se sai insatisfeito pelo rendimento ou com o treinador. O Herrera, de forma diferente, no início não começou a titular e passado dez jornadas começou a jogar. Não manifestava dessa forma, mas de outra, sendo mais artista na forma como lidava. E eu gostava. Houve alguns que apanhei com quem foi complicado lidar. Mas como eu, de dar pontapé no balde, ainda não apanhei nenhum", contou o treinador portista no 'FC Porto em casa', no Facebook dos dragões.