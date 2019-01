Sérgio Conceição: «Mau era se preparasse a equipa a pensar nos penáltis ou na derrota»

Sérgio Conceição está preparado para um jogo difícil com o Benfica amanhã, nas meias-finais da Allianz Cup (19H45), mas não quer ouvir falar no cenário de penáltis e muito menos de eliminação. Questionado sobre se trabalhou a equipa de forma diferente tendo em conta a eliminação nos penáltis na época anterior - frente ao Sporting nas duas meias-finais, Taça de Portugal e Taça da Liga -, o treinador do FC Porto foi taxativo."Mal era se preparasse a minha equipa com base nos penáltis, mas claro que esses lances são treinados. Fomos eliminados nos penáltis na época anterior, mas cada jogo tem uma história diferente. O jogo no ano passado não teve sequer nas minhas palestras. Até vim mais tarde agora [para a conferência de imprensa] porque estivemos a trabalhar as situações de bola parada", disse em conferência de imprensa.Também a utilização do VAR nesta fase da prova mereceu comentário do técnico. "O VAR é uma ferramenta importante para a verdade desportiva. Temos de dar os parabéns à Federação por ter sido uma das pioneiras na utilização do VAR. A verdade tem de estar sempre presente".