Sérgio Conceição: «Mercado fica à porta... tal como o cão»

Em altura de mercado de transferências, Sérgio Conceição mantém-se fiel ao seu príncipio: é tema que não entra nas suas conferências de imprensa. Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Boavista da 2.ª jornada (amanhã, 21 horas), o treinador do FC Porto foi contundente,





"O mercado fica ali à porta, além do cão que também está à porta. Acho que é mais importante falar da equipa do Boavista, naquilo que poderá ser um jogo difícil para nós. É um dérbi histórico em Portugal", afirmou.E prosseguiu, quando questionado sobre os jogadores que chegaram: "Cada caso é um caso. Estar aqui a explicar saídas e entradas vou falar do que não quero, do mercado. Nos jogos percebem que nós varíamos por vezes a nossa dinâmica, mas não a forma de jogar porque essa está bem assente em 3 ou 4 pilares fundamentais. A minha equipa está preparada para fazer golos e em, termos defensivos, para não sofrer. Depois vamos variando algumas nuances. No último jogo joguei com Marega na frente, mas depende da estratégia para o jogo, do adversário que vamos encontrar. Jogar com um ou dois na frente... Às vezes jogamos com 5 ou 6 na frente. Depende da estratégia para o jogo, sempre assente em pilares fundamentais para nós".