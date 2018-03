Continuar a ler

"É jogar os 'oitavos' da Liga dos Campeões, trazer ao peito este emblema e este símbolo, e respeitar a história do FC Porto. Vai ser um jogo diferente, cada jogo tem a sua história. As coisas estão extremamente difíceis, sabemos disso, mas vamos dar o máximo para fazer o que não fizemos. Mas também não foi tudo mau. Analisei o jogo, houve uma tremenda eficácia do adversário. Em 6 remates enquadrados, fez 5 golos. Nós não tivemos essa eficácia e se calhar o jogo era outro. É um facto que perdemos o jogo por esses números, mas amanhã vamos dar uma resposta de acordo com o valor do FC Porto. Apesar de saber que o Liverpool é forte, e que tem testes semanais incríveis aqui, diferentes dos nossos, vamos dar uma resposta e essa diferença penso que não é a que se viu no Dragão"."Pensamos sempre jogo a jogo. Temos de ter atenção ao momento da equipa, ao momento da época. Saber que estamos num momento de decisões e quer todos os jogos vão ser importantes. Mas o nosso foco é o jogo de amanhã. Obviamente tenho de olhar para o quadro médico e avaliar a fadiga de alguns jogadores, e ver o onze que me dá mais garantias. É um jogo de altíssima dificuldade e não estamos a pensar no Paços, mas sim a pensar neste. Já tenho pensados quais sãos os jogadores que dão mais garantias.""É dentro desse espírito que encaramos o jogo de amanhã, não pensar nessa diferença tão grande e fazer um bom jogo, de acordo com o nosso valor e qualidade.""Preferia conseguir alcançar o nosso grande objetivo e ficar desempregado no final do ano do que ter esses clubes e não conseguir ganhar nada pelo meu".