Sérgio Conceição multado e alvo de processo disciplinar

Sérgio Conceição foi multado em 2040 euros e alvo de um processo disciplinar na sequência da expulsão no encontro com o Portimonense, segundo o mapa de castigos esta terça-feira publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Para lá do técnico dos dragões, também Paulo Sérgio foi multado (em 408 euros) e igualmente alvo de um processo disciplinar.





De acordo com o mapa de castigos, há ainda um processo disciplinar a Maurício e a Beto, ambos por "factos ocorridos após a expulsão de ambos os treinadores principais".No lado dos dragões há ainda a reportar processos disciplinares a Sérgio Oliveira (também repreendido e multado em 128 euros) e Agustín Marchesín, isto para lá de uma multa de 1020 por atraso no recomeço do jogo, "por necessidade de um jogador da sua equipa ter usado a casa de banho".