Sérgio Conceição multado por não ter braçadeira no Belenenses SAD-FC Porto

Sérgio Conceição foi este sábado multado em 638 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por não estar devidamente identificado como treinador - ausência de braçadeira - durante o encontro entre Belenenses SAD e FC Porto, a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS.

Além do treinador dos dragões, também os dois clubes acabaram por serem visados pelo CD devido a atrasos de "três e cinco minutos" nos inícios da primeira e segunda partes, respetivamente, do encontro. Os dragões foram multados em 1632 euros, enquanto que o conjunto de Lisboa recebeu uma multa menor (898 euros).

"A primeira e a segunda partes começaram com um atraso de 3 e 5 minutos respetivamente por motivo de atraso de ambas as equipa na chegada ao terreno de jogo. Nenhuma das equipas apresentou motivo justificativo", pode ler-se no processo sumário divulgado este sábado no sítio oficial da Liga Portugal.