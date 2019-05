Sérgio Conceição na agenda da Lazio para o lugar de Simone Inzaghi

O jornal italiano 'Il Messaggero' revela este domingo que Sérgio Conceição é um dos cinco nomes que estarão a ser cogitados pela Lazio para a sucessão de Simone Inzaghi, técnico que estará de saída no final da temporada, não resistindo a uma temporada longe do esperado, ao levar os romanos ao oitavo lugar da Serie A.





De acordo com aquela publicação, Conceição é o mais recente nome a entrar nessa lista de possibilidades laziale, na qual já constavam os nomes de Sinisa Mihajlovic (atual técnico do Bolonha), Fabio Liverani (Lecce), Marco Giampaolo (Sampdoria) e Roberto De Zerbi (Sassuolo).Lembre-se que Sérgio Conceição representou a Lazio enquanto jogador em dois períodos (de 1998 a 2000 e depois em 2003/04), tendo deixado boas memórias e também uma boa relação com os adeptos, tal como mostrou esta época, aquando do duelo com a rival Roma, na Liga dos Campeões.