Sérgio Conceição "na expectativa" por Alex Telles: «Pagam-me para arranjar soluções»

O treinador do FC Porto admite mexidas no sector defensivo da equipa para a deslocação ao Aves mas garante que confia nos jogadores que estão disponíveis para poder garantir os três pontos e manter a liderança da Liga NOS.





"São preocupações normais, não mais do que isso. Já estive em muitas situações em que tive de arranjar soluções. É para isso que sou pago. É óbvio que os treinadores gostam de poder contar com toda a gente, mas nem sempre isso é possível por um fator ou por outro. Com os jogadores disponíveis é que tenho de arranjar soluções para ganhar no campo do Aves", referiu Sérgio Conceição em conferência de imprensa.Confrontado com a possível anulação do castigo Alex Telles , o técnico assume que gostava de poder contar com o lateral brasileiro para a visita à Vila das Aves. "Estamos na expectativa. Ainda não se sabe. Gostaria de contar com todos. Se não puder seguimos com os que temos", explicou.