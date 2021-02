Sérgio Conceição na expectativa sobre eventual castigo

Depois de ter sido expulso no jogo do campeonato, Sérgio Conceição corre o risco de não poder sentar-se no banco no jogo de amanhã, em Braga, desta vez a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.





O técnico dos dragões está na expectativa para saber a decisão que vai sair da reunião do Conselho de Disciplina da FPF.