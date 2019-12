Sérgio Conceição: «Na segunda parte não se jogou futebol»

Sérgio Conceição considera que o FC Porto até merecia ter vencido por mais do que 1-0 o Santa Clara, na partida dos oitavos de final da Taça de Portugal. À RTP3, o treinador portista diz que não se jogou na segunda parte devido à intensa chuva que deixou o relvado do Dragão "impraticável" e considerou que o golo de Nakajima foi legal, apesar dos protestos dos açorianos.

Chuvada inundou relvado do Dragão: FC Porto e Santa Clara jogaram 'futebol de praia'



Análise

"Fizemos uma boa primeira parte, até o terreno permitir jogar. Iniciámos bem o jogo, criámos situações para fazer golo e numa fizemos. Podíamos ter ido para o intervalo com vantagem maior. Não conseguimos e complicou-se tudo com o estado do terreno, que ficou impraticável. Houve futebol para a frente, que torna o jogo perigoso, numa segunda bola pode haver um dissabor. Mas estivemos muito concentrados e só permitimos um remate ao Santa Clara. Vitória justa mas com resultado curto. Na segunda parte não se jogou futebol. As condições são difíceis pelo país e é difícil com esta chuva encontrar um relvado em boas condições."

Vitória 100 pelo FC Porto que lhe diz?

"Diz-me que passámos aos quartos da Taça. Esses números dizem-me pouco."

Falta de Corona no golo de Nakajima?

"Não vi ainda nada. Pareceu-me normal. Um bom golo, foi o golo 300 desde que estou cá. Temos média de mais de dois golos, o que diz bem da qualidade ofensiva que temos demonstrado."

Desejos para 2020?

"Que a imprensa seja mais justa com o FC Porto, não é vitimismo mas sinto algumas injustiças. Isto falando desportivamente. No campo pessoal desejo muita saúde e que 2020 seja de muitas coisas boas para todos."