Sérgio Conceição: «Nakajima não esteve aqui um mês ou dois. Teve várias oportunidades»

Consumada a saída de Nakajima do FC Porto - rumou ao Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos comandado por Pedro Emanuel -, Sérgio Conceição abordou o que afinal correu mal com o japonês.





"O Nakajima não esteve aqui nem um mês nem dois. Teve várias oportunidades. Há jogadores que não se ambientam, não põem cá para fora o potencial que têm. Por culpa deles, por minha também, há jogadores de diferentes dimensões que colocam cá para fora o seu potencial, que se adaptam rápido. O trajeto de cada um depende também um bocadinho do que é o caráter desse mesmo jogador. Nakajima é muito respeitador, não é um jogador que complica, mas não se ambientou num clube como o FC Porto", afirmou esta segunda-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting das meias-finais da Allianz Cup.Recorde-se que Nakajima chegou ao FC Porto no verão de 2019 proveniente do Al-Duhail, do Qatar. Os dragões pagaram na altura 12 milhões de euros por 50% do passe do japonês. Disputou 37 jogos pelos portistas em época e meia, apenas 14 deles como titular e apontou somente 1 golo.