Sérgio Conceição: «Não acho que o Sporting defenda mal»

Sérgio Conceição quer ganhar o clássico de amanhã, com o Sporting, mas não considera que este encontro seja decisivo no que diz respeito à luta pelo título. O técnico dos dragões elogiou ainda o adversário e não tem dúvidas que o favoritismo para este duelo grande da 15.ª jornada da Liga NOS é repartido equititivamente.





"É um jogo grande e historicamente importante no nosso campeonato. Estamos preparados, acho que a importância do encontro é igual para os dois clubes. Quem representa FC Porto e Sporting tem sempre a pressão de ganhar. Espera-nos um encontro em que o favoritismo é 50/50, diferente de todos os Sporting-FC Porto da história porque cada jogo tem a sua história.""Os jogos são sempre importantes e não sabemos qual é o decisivo ou o mais importante para decisão do título. Os jogos entre os grandes são importantes porque são de 6 pontos, 3 que se ganha e 3 que o adversário direto não ganha. Mas há muito campoenato, este clássico não vai decidir absolutamente nada.""O histórico ou estatísticas não nos podem condicionar. O Benfica jogar primeiro ou depois, a estatística dos jogos em Alvalade... Nada disso não pode interferir no nosso foco. Temos de é de pensar no nosso jogo e não nos outros. Não vai adiantar nada se ganharmos em Alvalade e perdermos o jogo seguinte. Estamos convictos que vamos fazer uma boa prestação e ganhar o jogo, sabendo as dificuldades que vamos encontrar."Não acho, nos últimos jogos têm sofrido pouco e marcado golos. Som o Silas é uma equipa que gosta de atacar, coloca muita gente no último terço... Uma equipa com estas caracterísiticas, se não estiver equilibrada, pode sofrer mais, é normal, mas acho que o Sporting está mais organizado (não querendo falar do antigo treinador), está num bom momento, acho que sabe o que faz e tem uma mobilidade muito interessante. Estas características que fazem, aliás, parte do Silas, já se viam no Belenenses, mas com jogadores de outra qualidade, como é obvio.""Será o o FC Porto que eu quero para este jogo. É como um carro de Fórmula 1, antes da corrida é preciso olhar para a pista, escolher os pneus em função das condições metereológicas... Os jogos não são iguais, têm fragilidades e temos de ajustar a equipa para dar resposta a essas situações.""Mantenho a ideia que, desde que matematicamente seja possivel, as equipas que estão atrás de FC Porto e Benfica podem chegar ao título. O Sporting é um histórico e o Sp. Braga tem lutado nos últimos anos por isso. Há duas semanas davam o Sporting completamente aniquilado, morto, e ontem já diziam outra coisa...""Acho que é importante definirmos a estratégia para o jogo, o momento dos jogadores para o que queremos, sem fugir à identidade da equipa. Não abdicamos dessa identidade forte, com bola e sem bola, independentemente do jogador que joga. Depois há um ou outro jogador mais criativo, mas a reação à perda tem de ser a mesma, a ocupação de espaços... Esta relação entre os jogadores faz com que defina a estratégia para o jogo.""Os jogos são diferentes e têm todos a sua história. Se houve uma boa prestação da equipa de arbitragem, somos nós que a escrevemos, treinadores e jogadores. Cabe-nos a nós, FC Porto, escrever a história do jogo de amanhã, o passado ficou para a história. Na Académica ganhei ao FC Porto por 1-0, o que não acontecia há 40 anos, mas não foi por causa da história que vencemos o jogo."