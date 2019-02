Sérgio Conceição não acredita em fragilidades no Sp. Braga: «Estamos alertados para isso»

Sérgio Conceição visa "papagaio": «Quando vir um adversário fácil digo» Sérgio Conceição visa "papagaio": «Quando vir um adversário fácil digo»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição não acredita que terça-feira na 1.ª mão das meias finais da Taça de Portugal encontre um Sp. Braga fragilizado e garante que a sua equipa "está alertada" para as dificuldades frente à turma de Abel Ferreira."Não acredito nisso! Ando há muitos anos no futebol e as nossas últimas deslocações foi referido na imprensa que nós não ganhávamos fora e que tínhamos um jogo super difícil em Tondela e chegámos lá e ganhámos de forma clara. Nas equipas grandes, e o Sp. Braga é uma, a concentração e o foco é maior nestas fases e nós estamos alertados para isso. Não estamos à espera de facilidades, muito pelo contrário. Não vou entrar aqui naquela de que 'todos os adversários são difíceis'... No outro dia ouvi um papagaio qualquer a falar disso e que de certa forma se dá moral aos adversários. É verdade! Eu quando achar que não é fácil, digo. Este é um adversário difícil, muito capaz, que nos vai causar dificuldades. Cabe-nos arranjar soluções para ganhar o jogo", afirmou o técnico do FC Porto na antevisão do jogo, amanhã, às 20h15, no Estádio do Dragão.Conceição não adiantou ainda se Marega e Danilo poderão ser opções, deixando a garantia que quem entrar insere-se na estratégia delineada para o jogo."Cada dia é importante para nós ver a evolução e um dia a mais ou um dia a menos pode fazer a diferença entre estar disponível para o jogo ou não. Não queria alongar muito sobre isso, porque não tenho algo conclusivo para lhe poder dar", afirmou, sendo depois questionado sobre o plano emocional e qual a preparação para este jogo."Em relação a este jogo a preparação foi normal. É uma competição que temos muita vontade de conquistar e é com este foco que olhamos para a equipa, vendo os jogadores que nesse plano emocional e na situação física estão bem e depois, consoante a estratégia para o jogo, decidimos. É sempre assim que fazemos. Vocês viram quantos jogadores estavam fora neste jogo com o Tondela e não foi por isso que não demos uma resposta muito positiva. Temos um plantel muito competitivo, todos querem ajudar e existe uma enorme disponibilidade. Nesse plano estou totalmente tranquilo", disse.