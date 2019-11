Sérgio Conceição: «Não basta ter contrato para representar o FC Porto»

Na antevisão ao jogo de amanhã com o Boavista, Sérgio Conceição foi questionado sobre a real condição física de Uribe e o técnico do FC Porto acabou por dar uma aula do que é representar os dragões. "Quero realçar uma expressão que tive: isto de representar o FC Porto não basta ter contrato. É preciso sentir o clube, região, adeptos... a nossa forma de estar. Por exemplo, o Corona não teve muito bem no último jogo em termos de brilhantismo, mas teve transpiração no jogo. O importante não é olhar individualmente e ver se aquele jogador tem mais uma assistência, mas sim o que me dão em termos de atitude. Tenho estes princípios, não é só blá blá blá. É isto que penso, sinto e que lhes digo. Quero referir o que tem que ser o estado de espírito de representar um clube como o FC Porto", afirmou.