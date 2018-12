Sérgio Conceição: «Não compreendo que os três grandes não joguem todos na quarta»

Conceição: «Ivo diz que só tem 1% de hipóteses? Se calhar é típico das pessoas da Madeira» Conceição: «Ivo diz que só tem 1% de hipóteses? Se calhar é típico das pessoas da Madeira»

Sérgio Conceição referiu esta segunda-feira que o FC Porto também poderia jogar na quarta-feira à semelhança de Benfica e Sporting, dando como exemplo a 14.ª jornada da Liga NOS, na qual os três grandes jogam no mesmo dia. O técnico fez ainda a antevisão à partida com o Moreirense para a Taça de Portugal, dizendo esperar uma equipa dinâmica, à imagem do treinador Ivo Vieira,"É mais um jogo difícil, contra uma equipa que tem feito se calhar o melhor campeonato da sua história, está em oitavo com os mesmos pontos do sexto, Rio Ave, 19 pontos. Ganhou em Chaves, já foi ganhar a um candidato ao título Luz. Uma equipa bem orientada, com qualidade individual. E no nosso jogo, apesar de ganharmos por 3-0, criou-nos dificuldades. Temos de assumir o jogo e passar esta eliminatória, é esse o nosso foco.""Mais do que 1 por cento? Acho que sim. Se calhar é típico da personalidade das pessoas da Madeira, mas acho que é mais do que 1 por cento. Duas equipas que estão num bom momento, a responsabilidade é toda do FC Porto. Vamos concentra-nos no nosso jogo, o que somos como equipa, estar ao melhor nível possível e vencer este adversário, que terá obviamente mais de 1 por cento.""Vocês sabem que normalmente não digo o onze antes de falar com os jogadores. Amanhã é um jogo onde precisamos de estar muito bem e vou escolher o melhor onze em relação ao momento dos jogadores. E tem a ver também com esta semana infernal de viagens, milhares de quilómetros, da Turquia aos Açores. Chegámos ontem de madrugada, às três da manhã, e hoje já estou aqui a fazer a conferência para o jogo. Há pouco tempo para recuperar, mas não quero lamentar-me, fui mal interpretado da última vez, não quero usar nada disto como desculpa. Não compreendo é que no dia 23 os três grandes joguem no mesmo dia e nesta eliminatória não joguem todos na quarta. A desculpa é sempre que não podem jogar os três no mesmo dia, mas dia 23 vai ser assim. Não quer fazer polémica. É só uma constatação de factos.""É bom sinal que falem sempre nessas vitórias e recordes à vista. Nunca vi, que me lembre, ninguém a festejar nos Aliados por um recorde de vitórias. Não vi, vejo é a festejar-se títulos. Ligo pouco a isso. Se essas 14 ou 15 vitórias coincidissem com o título… Agora, já viram o que era festejar nos aliados 14 ou 15 vitórias? Não se festeja.""É o trabalho da equipa técnica e do departamento médico. E estamos num contexto de Champions, depois Açores e campeonato nacional, agora jogo a eliminar onde numa noite menos conseguida podemos ser eliminados. Temos de recuperar bem os jogadores, perceber quem dá mais garantias. Depois no plano emocional. Gosto de jogar de três em três dias. Eu quero jogar, é bom sinal, que estamos em todas as competições. O problema é este timing: por vezes nem 72 horas temos de recuperação, porque são mais três horas num lado, menos uma no outro, e influencia a intensidade no jogo, a velocidade que quero imprimir. É precisos que os jogadores estejam bem.""Na altura falaremos. Cada jogo é um jogo. Acho que por vezes existem outros interesses que não a defesa das equipas portuguesas quando jogam na Europa.""Faz parte do Ivo. Gosta de uma boa dinâmica, futebol apoiado, construir a partir de trás. Por vezes joga com avançado fixo, Nené, outras vezes não e há muita gente no corredor central e por fora também. Estou à espera desse tipo de equipa. Até pelo que fui vendo, não houve, a não ser em alguns momentos, equipa fechadinha lá atrás. Vejo a discutir o jogo pelo jogo, faz parte do Ivo e já não é deste ano que o conheço."