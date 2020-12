Sérgio Conceição: «Não dou prendas aos jogadores, eles é que as vão buscar»

Sérgio Conceição mostrou-se muito satisfeito com a prestação do FC Porto, hoje, na vitória em casa do Olympiacos (0-2), e em toda a fase de grupos da Liga dos Campeões. À Eleven Sports, o treinador portista destacou que a sua equipa é apenas de uma de duas, juntamente com o Paris SG, a garantir um lugar nos 'oitavos' não fazendo parte dos quatro principais campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha).





"Não olhamos para registos mas sim para o jogo, e cada um tem a sua história. Preparámos este com toda a seriedade do mundo, não dando prendas a nenhum jogador, os jogadores é que vão buscar as prendas na prestação diária de cada um. Eles estão de parabéns. Das 16 apuradas, há duas que não pertencem aos quatro principais campeonatos da Europa e isso é de valorizar, com este ciclo de jogos e densidade competitiva.""É um ano atípico, os jogadores tiveram pouco mais de duas semanas de férias, os jogos acumulam-se e prepará-los é mais difícil. Há que fazer gestão inteligente e criativa dos jogadores. O trabalho diário é o mais importante.""Faz parte da estratégia, perceber onde devemos ferir o adversário. Mesmo no primeiro golo foi fantástica a forma como atacámos o primeiro poste. Sabendo onde atacar em cada zona do campo. Os pormenores a este nível fazem a diferença."