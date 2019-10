«Sérgio Conceição não é alguém que tenha um feitio pacífico e apaziguador»

"Se há três dias, quando ganhámos ao Famalicão, não éramos já campeões, também não foi hoje que perdemos o campeonato. Isto é uma maratona e temos ainda muitos jogos pela frente. O importante é estarmos todos juntos. Queremos ganhar e os jogadores fizeram tudo para que isso tivesse acontecido. Não houve competência máxima para meter a bola dentro da baliza, mas não faltou dedicação, ambição e determinação. Sei que isto é fantástico para as redes sociais, que vou ser insultado, mas estou a marimbar-me para isso, estou-me a cagar… Estou com o foco na minha equipa e a lutar para ser campeão". As palavras são de Sérgio Conceição, proferidas na quarta-feira após o empate do FC Porto frente ao Marítimo, declarações que José Guilherme Aguiar compreende, mas não deixa de considerar excessivas."Os treinadores, além dos seus conhecimentos técnico-táticos e da sua experiência na gestão da equipa, também são seres humanos. Cada um de nós tem os seus limites e o Sérgio Conceição não é alguém que tenha um feitio muito calmo, pacífico, apaziguador. Dou o exemplo do treinador do Benfica, que é diametralmente o oposto. Mas o Sérgio Conceição é assim. E, se a administração da SAD do FC Porto confia nele, ponto final", afirmou à Rádio Renascença o antigo dirigente do FC Porto.E prosseguiu: "Percebo que o Sérgio Conceição estivesse irritado, porque vi quando se levantou imediatamente do banco [no final do encontro] e foi falar com o árbitro. E sou da mesma opinião: neste momento, os árbitros também têm que ser os defensores do jogo e o defensor do jogo não só marca as faltas técnicas que se lhe apresentam, como também não deixa que se verifique anti-jogo".