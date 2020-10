Sérgio Conceição: «Não é fácil chegar ao FC Porto e entrar de caras, entrava Ronaldo, Messi...»

Sérgio Conceição diz é normal os jogadores que só esta temporada chegaram ao FC porto precisem de tempo de adaptação, para entrar na dinâmica do grupo, referindo mesmo que num clube como o que orienta só mesmo grandes craques poderão ter lugar imediato no onze titular.





"Não é fácil chegar a um clube como o FC Porto e entrar de caras, entrava Ronaldo Messi e uma meia dúzia de jogadores… mas não é o caso", afirmou na conferência de antevisão do jogo com o Gil Vicente."O tempo agora é pouco. Houve jogadores que trabalharam um dia e tivemos o jogo com o Sporting. Não posso querer resultados imediatos com jogadores que estão a trabalhar só há 3 ou 4 dias. Mas há a pressão da conquista dos três pontos. Entre o jogo do Sporting e do City houve muito pouco tempo para trabalhar. Pouco tempo de recuperação. Aos poucos vamos passando a mensagem...""Taremi é um excelente jogador, que se movimenta muito bem no último terço. Ele treinou meia dúzia de dias comigo e foi para a seleção. Estive sem ele 15 dias. Voltou agora e não posso treinar com ele. Conhece o campeonato, mas entrar na dinâmica da equipa é outra coisa. Ele tem entrado quase sempre. O Toni Martínez trabalhou comigo 15 dias na preparação do jogo com o Sporting. O Taremi esteve um dia comigo. E acham estranho que tenha sido o Toni Martínez a entrar primeiro? Sou verdadeiramente intratável quando perco. Não gosto de perder. Acha que eu quero perder? Não meto o Taremi porque gosto de perder? Não faz sentido", disse.