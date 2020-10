Sérgio Conceição: «Não é normal acontecer isto nas minhas equipas»

Sérgio Conceição admitiu que faltou muita coisa à sua equipa após o Paços de Ferreira-FC Porto (3-2). Na conferência de análise ao encontro, o treinador deixou claro que a responsabilidade pelo resultado é sua e admitiu que têm existido muitos erros ao nível defensivo.

Anáise ao jogo

"Faltou muita coisa. Faltou capacidade de sermos consistentes. Muitos erros e parabéns ao Paços, que foi melhor do que nós"

Alterações na defesa e meio-campo

"As rotinas é normal haver. Tínhamos trabalhado a equipa com o Pepe mas já hoje tivemos a informação que testou inconclusivo à Covid-19 e isso alterou os planos. As coisas não correram bem por um mas pela equipa e pelo treinador que não soube definir a melhor estratégia. Viemos de um palco Champions e não é fácil mudar o chip e vir aqui com disponibilidade em termos de atitude. Foi um conjunto de situações que levou a que a equipa não estivesse bem e o responsável sou eu."



Momento

"É o quarto ano e já passámos por momentos difíceis. Nesses momentos temos as armas todas apontadas a nós, às vezes até em casa, mas não me intimido. Nada me impede de trabalhar da mesma forma amanhã. Cabe-nos a nós ir atrás do prejuízo. Há aqui muita gente nova, estamos a cometer erros sucessivos a nível defensivo. Foi mais um problema coletivo com muitos erros individuais que não podem acontecer a este nível. Isto nunca foi normal nas minhas equipas, mesmo em equipas de menos nomeada, com mais dificuldades na qualidade dos clubes. Cabe-nos trabalhar e perceber o que está a correr mal. É olhar para a frente e nunca vamos baixar os braços"