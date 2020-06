Sérgio Conceição não está preocupado com o Benfica: «Aconteça o que acontecer amanhã, seremos primeiros»

Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia do FC Porto, que considera ser a explicação para o empate frente ao Desp. Aves.





"Foi um jogo cruel. Sempre controlado, a criar oportunidades atrás de oportunidades. Tivemos inclusive um penálti. Os jogadores deram tudo para conseguir uma merecida vitória. Infelizmente faltou a eficácia. Achei que deveria mexer para este jogo, em função da equipa e do que mostram durante a semana. E em função das ausências que tinha na equipa. O Diogo Leite, jogando numa posição que não lhe é conhecida, fez um excelente jogo. O Tomás Esteves só saiu porque pediu para sair. Não aguentava mais. Estou muito satisfeito com a prestação dos miúdos. Têm qualidade e valor. A estratégia para o jogo foi definida desta forma. Faria tudo igual, se voltasse atrás. Fizemos um grande jogo, faltou meter a bola lá dentro, que é o mais importante", explicou, à Sport TV.O técnico portista não teme que este empate sirva de motivação extra ao Benfica."Não nos preocupamos com os rivais. Preocupamo-nos connosco. Uma coisa tenho a certeza. Amanhã, aconteça o que acontecer, seremos primeiros", concluiu.