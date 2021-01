Sérgio Conceição não fará antevisão da visita a Barcelos

À semelhança do que aconteceu antes do duelo com o Farense, Sérgio Conceição vai voltar a não fazer a antevisão do jogo com o Gil Vicente, agendado para esta sexta-feira (20.45). O motivo prende-se com o facto do treinador ainda estar a recuperar do síndrome gripal que o afeta desde a passada semana e que chegou mesmo a afastá-lo dos treinos alguns dias.





Sérgio Conceição encontra-se melhor, mas ainda em fase de convalescença. Esta quarta-feira marcou presença no Olival, onde realizou o já habitual teste à Covid-19, mas optou por se manter algo resguardado no decorrer da sessão, com os seus adjuntos a tomarem o comando.No regresso dos dragões ao trabalho, Marcano (treino condicionado) e Mbaye (ginásio) são os únicos nomes a figurar no boletim clínico. De resto, Nanu e Romário Baró continuam nas respetivas casa a cumprir isolamento devido a testes positivos à Covid-19.