Sérgio Conceição não faz antevisão ao dérbi com o Boavista

Sérgio Conceição não vai fazer a antevisão ao dérbi com o Boavista, marcado para sábado às 20h30.





Repete-se assim o cenário que antecedeu o jogo da Taça de Portugal com o Sp. Braga (1-1), sendo que também depois dos dois encontros (o outro para a Liga) com os arsenalistas não houve qualquer comentário por parte do treinador (nem flash nem conferência de imprensa).A última vez que Sérgio Conceição falou aos jornalistas foi antes da partida com o Sp. Braga para a Liga, faz este sábado uma semana.