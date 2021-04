Sérgio Conceição não faz conferência de imprensa

O FC Porto recebe na sexta-feira o Famalicão às 21h15, em jogo da 30.ª jornada da Liga NOS. Ao contrário do que é habitual, Sérgio Conceição não fará hoje a habitual conferência de imprensa de lançamento.





Recorde-se que o treinador dos dragões foi punido com 21 dias de suspensão na sequência da sua expulsão no jogo com o Moreirense. A decisão do Conselho de Disciplina da FPF retira o técnico do banco nas partidas com Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave. A suspensão, que começou a contar no dia em que viu o cartão vermelho, termina a 16 de maio, possibilitando ao treinador estar no banco na derradeira jornada do campeonato, com o Belenenses SAD. Além do castigo, Conceição terá ainda de pagar uma multa no valor de 10.200 euros.