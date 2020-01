Sérgio Conceição não fez a antevisão ao jogo com o Gil Vicente

O FC Porto realizou esta segunda-feira no Olival mais um treino de preparação para a receção ao Gil Vicente, agendada para as 20h15 de amanhã e relativa à 18ª jornada do campeonato, mas o grande destaque vai para o facto de Sérgio Conceição não ter feito a antevisão ao encontro na habitual conferência de imprensa.



O departamento de comunicação do clube azul e branco não agendou qualquer comunicação do técnico para esta segunda-feira e não se prevê qualquer tipo de declaração oficial antes do embate com os gilistas.



De resto, Sérgio Conceição também não marcou presença na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga após a derrota na final da Allianz Cup e a última 'aparição' do treinador aconteceu na 'flash interview' desse encontro, na qual deixou o seu futuro no comando técnico dos dragões nas mãos do presidente Pinto da Costa.



Quanto à sessão de trabalho, segundo informação no site oficial dos dragões, Sérgio Conceição não contou com quatro jogadores que estão entregues ao departamento médico. Pepe, Nakajima e Zé Luís realizaram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Danilo foi apenas sujeito a tratamento.