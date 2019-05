Sérgio Conceição: «Não gosto de perder, nem às cartas com os meus filhos»

A derrota no campeonato é ainda uma espinha atravessada na garganta de Sérgio Conceição. O técnico garante estar focado na final da Taça de Portugal, mas não esconde que não ficou satisfeito com o desfecho da Liga, confessando, inclusive, que nem a jogar às cartas com os filhos gosta de perder."Não queria falar muito do campeonato, mas fizemos 173 pontos em dois anos. Houve campeonatos ganhos com menos de 80 pontos, nós fizemos 85 este ano. Mas preferia ser campeão duas vezes com 75 pontos. Ou seja, não estou nada satisfeito com isso, mas é uma situação passada, obviamente recente, mas conhecem a minha forma de estar e viver a minha profissão. E não, não gosto nada de perder! Nem a jogar às cartas com os meus filhos, agora imagine-se o que é perder um campeonato da forma como nós perdemos na última jornada. Mas tenho de me focar na Taça", referiu o técnico dos dragões.Questionado sobre o reencontro com o Sporting, adversário de má memória em jogos a eliminar, Sérgio Conceição frisou que não se preocupa com esse tipo de dados."Os jogos são sempre diferentes uns dos outros. Sinceramente olho muito pouco para as estatísticas, para o passado, porque o que interessa é o que se vai passar no jogo. E o jogo pode mudar dependendo às vezes de um lance. Acaba por ter a sua vida, a sua história, no fundo. Não olhamos para isso, olhamos sim para aquilo que essa concentração, determinação que temos de ter para, dentro daquilo que são as características da equipa, olhar para a equipa do Sporting como um adversário forte ,que tem qualidade, que nos últimos dois meses e meio, três meses tem feito um percurso que diria excelente", apontou.