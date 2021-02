Sérgio Conceição não gostou de ouvir Vítor Pereira: «Fica-lhe tão mal dizer isso»

Sérgio Conceição criticou esta quarta-feira as declarações de Vítor Pereira, antigo treinador do FC Porto, sobre o ADN defensivo do atual técnico portista.





"A importância disso [não sofrer golos] é grande, a base para se ganhar jogos é ser-se sólido em termos defensivos. Não sofrer é tão importante como marcar. O Vítor Pereira disse que tenho o ADN defensivo do FC Porto, fica-lhe tão mal dizer isso, não gosto nada disso. Não o vi porque senão dizia-lhe na cara. Fomos a equipa nos últimos 3 anos que fez mais golos no campeonato, apelidaram-nos de rolo compressor. Uma boa organização defensiva é a base para se ter sucesso em termos ofensivos", disse Sérgio Conceição ao ser questionado por Record.