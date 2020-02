Sérgio Conceição: «Não me lembro de mandarem repetir um penálti por causa disto»

Sérgio Conceição comentou o lance do segundo golo do Bayer Leverkusen, quando o árbitro mandou repetir o penálti por adiantamento de Marchesín - que havia defendido a primeira tentativa. À Sport TV, após a derrota do FC Porto por 2-1 na 1.ª mão dos 16 'avos' da Liga Europa, o treinador portista disse que ainda tinha de ver a repetição da jogada.





VAR mandou repetir penálti contra o FC Porto por adiantamento de Marchesín



"Entrámos bem na segunda parte, eles não tinham chegado ainda à baliza. O penálti nasceu de uma bola longa, má abordagem e sofremos o penálti. Depois foi repetido... ainda não vi o lance, não sei se não é por não estar na linha. Não sei se o atacante não parou antes de bater a bola e se é permitido ou não. Não me lembro de mandarem repetir um penálti por causa disto mas não vi o lance ainda. Mais importante é realçar que a equipa teve personalidade e carácter. Podíamos ter sido mais eficazes e saíamos daqui com outro resultado", referiu."Exatamente isso, ter mais bola. Não houve muitas ocasiões claras. Defensivamente, na 1.ª parte não estávamos equilibrados, o pivot defensivo estava com algum à-vontade. Retifiquei e meti o Corona para dentro. A equipa melhorou. Na primeira parte faltou ter mais bola. Na segunda houve outra dinâmica no processo ofensivo, tivemos algumas situações no último terço em que podíamos ter definido melhor mas não deu para fazer mais golos. No próximo jogo tentaremos retificar o resultado.""Está tudo em aberto. Lembro-me da eliminatória com a Roma. Vamos dar tudo para passar mas não podemos esquecer a valia desta equipa, que caiu da Champions. Primeira parte do Bayer, segunda mais nossa."