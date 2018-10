Sérgio Conceição: «Não olho para o Lokomotiv como uma equipa que ainda não pontuou»

Na conferência de imprensa de antevisão ao embate entre FC Porto e Lokomotiv Moscovo agendado para esta quarta-feira (20h), Sérgio Conceição desvalorizou o facto de os russos ainda não terem somado qualquer ponto no Grupo D."Tive a oportunidade desde que saí do hotel até aqui de ouvir o treinador adversário que teve uma expressão engraçada: 'Não nos devemos atirar para um rio se não conseguirmos sair dele'. Quer isto dizer que apesar de terem que ganhar o jogo, terão sempre que estar equilibrados no jogo de amanhã", referiu Conceição.O técnico dos dragões desvalorizou ainda as estatísticas favoráveis ao FC Porto. "Ligo muito pouco a estatísticas, cada jogo tem a sua história. A grandeza do FC Porto é sabida, somos um clube histórico, mas não olho para isso com algum tipo de pressão. Também não olho para o Lokomotiv como uma equipa que ainda não pontuou. Vamos apanhar uma equipa muito difícil. É isso que eu olho. Eu sei que para vocês [jornalistas] é interessante. Ainda há pouco perguntaram-me que eu vim aqui em 97/98 pela Lazio e nem me lembrava. Não pela falta de importância, mas por fazermos tantos jogos", destacou o técnico.