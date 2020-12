Sérgio Conceição: «Não podemos alargar o fosso para o 1.º lugar»

Sérgio Conceição reconhece que o jogocom o Nacional é "historicamente difícil", mas quer acabar o ano com uma vitória no Dragão. Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 10.ª jornada da Liga NOS frente aos insulares, agendado para amanhã, às 20 horas, o treinador do FC porto sublinhou a necessidade de os dragões não se atrasarem na corrida ao título.





Espero um jogo historicamente difícil, perante uma equipa que pratica um futebol positivo, tem menos golos sofridos do que nós, e com dinâmica interessante quando tem a bola. Cabe-nos limitar ao máximo a equipa adversária e explorar fragilidades. Entrar fortes no jogo para o ganharé o nosso capitão e infelizmente aconteceu-lhe esta lesão e é fruto daquilo que é o Pepe enquanto jogador e homem: é para disputar todos os lances ao limite e isso é prova da sua determinação. Ficámos tristes por ele e cabe-me a mim perceber que a ausência dele é notada em campo mas ele está sempre connoscoÉ importante sim. Marcar é importante mas não podemos marcar muito e sofrer muito, porque corremos o risco de esses golos que sofremos possam contribuir para que nao sejamos os primeiros. Temos feito esse trabalho coletivo. É importante estarmos atentos, olhando para essas estatísticas e perceber como aconteceram esses golosNão. A gestão que fazemos é olhar para o estado físico e anímico, escolher o melhor onze e tentar ganhar o jogo. O mais importante é o jogo do Nacional, é uma final para nós. Não podemos alargar o fosso para o 1.º lugar e queremos lá chegar, ao lugar que nos pertence.Ainda não sou médico. Gostava muito de contar com eles, mas há coisas que me ultrapassam, não sou mágico... vamos ver9 jogos em 20 e poucos dias é bastante, há essa carga física normal de quem joga muito, carga emocional das viagens, estágios, terem de levar comigo, isso também cria desgaste - não sou divertido no meu trabalho. Somos um clube que quer estar em todas as competições, não nos podemos andar a queixar. Cria desgaste, complica a vida. Mas temos feito um ciclo de jogos muito bons, estamos no caminho certo, ganhando com alguma dificuldade perante equipas que trabalham bem: Os jogadores têm noção da importância destes jogos. Quando acaba um jogo e fazemos a análise, focamos logo no próximo, há sempre a preocupação de alertar os jogadores que vamos para um jogo para o campeonato, que é o nosso principal objetivo. É um clube verdadeiramente exigente. Cada vez mais percebem a importância de ganhar todos os dias,independentemente da competição.