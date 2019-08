Sérgio Conceição: «Não podemos meter a cabeça na areia nem andar aqui aos saltos»

Sérgio Conceição referiu não existir euforia no plantel do FC Porto depois da vitória na Luz e após o mau arranque de temporada. O técnico frisou que nada disso pode interferir no trabalho diário."É sempre melhor trabalhar em cima da vitórias, em termos do ambiente dentro do balneário, porque os jogadores ficam com melhor espírito e humor. Agora não nos condiciona essa suposta euforia da parte de quem comenta, ou uma depressão quando as coisas não estavam bem. Temos o nosso caminho, não podemos meter a cabeça na areia quando as coisas corre mal nem andar aqui aos saltos quando as coisas correm bem. Temos diariamente de melhorar, é com essa exigência que trabalhamos, ouvindo certamente o que se vai passando à nossa volta, mas isso nunca interferindo no nosso trabalho", referiu em conferência de imprensa."Olhamos o jogo que passou até ao primeiro treino da semana. Fizemos uma análise às situações positivas e negativas. Estamos há uma semana a trabalhar no jogo do Vitória, onde vamos encontrar um adversário que no ano passado nos complicou a vida e temos de estar precavidos.""Não vou muito por aí. Os jogos na pré-época foram bastante interessantes, tirando o do Monaco. É verdade que com o tempo as coisas vão melhorando, é normal. Mas não vou por aí, pior do que fizemos com o Krasnodar era difícil e portanto depois foi melhorar.""A seu tempo falaremos da Liga Europa. Só quero deixar bem claro que o ano passado a final da Liga Europa podia ser a da Liga dos Campeões. A Liga Europa é uma competição extremamente competitiva, onde estão equipas fortes. A seu tempo falaremos disso e dos adversários."