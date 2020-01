Sérgio Conceição: «Não podermos dar-nos ao luxo de perder pontos»

O FC Porto visita esta sexta-feira o Moreirense, um campo onde não tem sido feliz nos últimos tempos. Sérgio Conceição reconhece que a dimensão do relvado pode ser um problema, mas que é extensivo a todas as equipas que ali vão. O treinador abordou ainda a dupla de centrais que vai utilizar neste jogo, o mercado ea necessidade imperiosa de somar pontos.





"A dimensão do campo pode ser um dos fatores, mas não é só para nós. Sabemos que é talvez o relvado mais pequeno da Liga. Ganhámos uma vez para a Taça lá e empatámos duas para o campeonato. Talvez por ineficácia nossa, a verdade é que não conseguimos por um ou outro motivo - houve também uma arbitragem infeliz naquele estádio. Mas temos de ser mais eficazes, não apenas nos golos, mas também ao nível defensivo, para sermos uma equipa forte no seu todo.""O peso é se não lhes tivesse dito nada e os colocasse a jogar à ultima da hora. Já jogaram juntos esta época, não tenho como duvidar. Baseio-me muito no trabalho diário, eles estão muito focados, são excelentes profissionais e confio totalmente neles.""Fomos ativos no início da época, tenho um plantel que me dá garantias. Importa-me é falar nos que tenho cá e num ou outro jovem com capacidade/qualidade para jogar na equipa principal do FC Porto.""Fui eu quem colocou o Bruno na equipa principal, tem enorme qualidade, só que já está há algum tempo na equipa principal e eu acho, e ele também, que precisa de jogar mais, ter minutos, viver uma nova experiência para fazer vir ao de cima a sua enorme qualidade. Não teve tantos minutos, os jogadores estão sempre ansiosos por jogar mais e o FC Porto achou melhor ele ir 6 meses para o Portimonense. Poderá fazer-lhe bem. O Vítor é um jovem, como outros que vamos acompanhando. Há muitos jogadores da equipa B e dos sub-19 a incluir as unidades de treino da equipa principal. Conhecemos bem o Vítor e pode a curto prazo integrar a equipa principal do FC Porto.""Não foi dos jogos mais conseguidos. Em termos de resultado foi bom, mas ao esmiuçar o jogo até foi o menos conseguido. A forma como defendemos, como atacámos... Esmiuçámos ao máximo cada jogo e neste em particular cometemos erros que normalmente não fazemos. Há muita coisa a melhorar relativamente a isso.""Sim, temos o Danilo que pode fazer de central, tenho garantias dentro do plantel na eventualidade de acontecer alguma coisa...""É fundamental. Temos de fazer a nossa caminhada, ir atrás do prejuízo e não podermos dar-nos ao luxo de perder pontos. Não dependemos de nós, é verdade que temos conquistado muitos pontos, mas o rival também. Algo que não se via desde quando? Do tempo do Eusébio?"