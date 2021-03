Sérgio Conceição: «Não precisamos de determinados jogos para ter mais moral»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, uma partida que se disputa amanhã, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão. Trata-se do primeiro jogo após o apuramento para os quartos-de-final da Champions e depois de um jogo com prolongamento jogado na última terça-feira, frente à Juventus.





"Preparámos o jogo com as mesmas preocupações em relação à carga que os jogadores têm depois de um encontro com uma viagem e um prolongamento. Ou seja, para que os jogadores estejam bem em termos físicos e para que, quem jogar, esteja apto para fazer um bom jogo. Essa foi uma das situações com que nos preocupamos", começou por explicar o treinador dos dragões."Depois, foi perceber que jogadores podem entrar, tendo em conta o adversário. Já os defrontámos e percebemos que o têm feito em todo o campeonato. Não precisamos de determinados jogos para ter mais moral, a ambição tem de ser sempre a maior e a melhor. Umas vezes com sorrisos mais rasgados, outras vezes menos, mas isso tem a ver com o momento. Foi uma semana normal, sempre com grande carga de jogos, mas estamos aqui para arranjar soluções", explicou.