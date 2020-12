Sérgio Conceição não quer nada que caia "do céu aos trambolhões": «Temos de trabalhar muito»

Em época natalícia, Sérgio Conceição foi questionado sobre que presente gostaria de receber desportivamente, mas o treinador do FC Porto não se alongou nos 'pedidos'.





"Não sou muito adepto de ter de dar e receber prendas. Mas também as desportivas. As coisas acabam por acontecer se trabalharmos para as merecer. Não peço nada que não mereça que não trabalhe para que isso aconteça. Espero que, em termos sociais, isto melhore, para mim isso é que era uma prenda fantástica. Que as pessoas não andassem tão desconfiadas com esta pandemia terrível que tem criado tanta tristeza e insegurança. O que mais desejo é saúde para toda a gente. Desportivamente, temos de trabalhar muito para perseguir os nossos objetivos. Para ir buscar as coisas que merecemos e não alguma coisa que possa cair do céu aos trambolhões", afirmou o técnico este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela de amanhã, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.