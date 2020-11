Sérgio Conceição não quer ser surpreendido na Taça: «Queremos revalidar o título»

O FC Porto defronta amanhã o Fabril, do Campeonato de Portugal (14H30), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e Sérgio Conceição sublinhou que não quer ter surpresas.





"Preparámos o jogo, não a pensar que pode ser uma vitamina ou um suplemento para um ou outro jogador. Preparámos dentro da estratégia definida, para defrontar um adverário do Campeonato de Portugal, e que temos de estar atentos. A Taça, como sabem, é uma prova fantástica, pela qual tenho um carinho muito especial, até pelas surpresas que aconteciam. Não queremos ser surpreendidos com as situações que tantas vezes acontecem nesta prova e queremos revalidar o título", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Na nossa preparação temos de conhecer o adversário. Joga num 4x4x2, pode ser um 4x2x3x1, pelo respeito que me merece o Fabril, pela sua história. O adversário torna-se mais frágil ou menos dependendo do que fizermos, somos favoritos, mas com o máximo respeito. Pela seriedade da preparação do jogo eles percebem que vamos ter de estar ao nosso melhor".