Sérgio Conceição não quis falar de Pepe e justificou porquê

Sérgio Conceição não abriu este domingo o jogo sobre o interesse do FC Porto em Pepe e lamentou que o mercado de inverno se prolongue por tanto tempo."Não gosto deste mês, no sentido de falarmos de mercado. É muito tempo que permite às equipas reajustes. Cria alguma instabilidade e isso foi discutido no fórum da UEFA. É demasiado tempo. Uma semana seria suficiente", disse.Quanto a Pepe, referiu: "Não quero muito entrar por estas questões de mercado. Dissesse o que dissesse sobre o Pepe iriam dar mais importância do que ao jogo de amanhã [com o Nacional, às 21h15 no Dragão]. E amanhã o Felipe não joga e tem de jogar um central no lugar dele. Temos de ter alguma sensibilidade".O treinador do FC Porto explicou a aposta em Fernando: "É um jogador com características que aprecio. Agora vamos ver. O mercado de janeiro é bom para os tubarões e nesses casos não é uma questão de adpatação. No nosso, procuramos soluções".