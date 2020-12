Sérgio Conceição: «Não sou estúpido nenhum, mas não são os mind games que ganham jogos»

Sérgio Conceição garante que não utiliza 'mind games'. Abordando a primeira página de Record desta terça-feira, o treinador do FC Porto sublinhou que não é o jogo mental que ganha qualquer partida.





"Não houve nenhum 'mind game'. Há tanta coisa do jogo, agora estamos aqui a falar do plano tático, estratégico, poder-se-á especular se poderá estar um jogador em campo ou não. Agora, vou fazer de conta que este ou aquele vão fazer não sei o quê? Quando pensamos que respondemos de uma forma normal... Não sou estúpido nenhum, não sou burro, mas não são os 'mind games' que ganham os jogos, é o que se faz dentro de campo", afirmou em conferência de imprensa de antevisão à Supertaça com o Benfica (amanhã, 20h45).Questionado sobre as palavras de Jorge Jesus sobre só haver uma equipa a jogar melhor do que o Benfica - o Sporting, por estar em primeiro na Liga -, Conceição sublinhou que tem uma perceção "parecida" à do técnico dos encarnados."Acho que quem está na frente é quem tem merecido mais, tirando um ou outro ano. Como isto é uma maratona, vamos ver no final do campeonato quem está na frente. É absolutamente normal. Não tenho de comentar o que acho que ele pensou, mas o que entendo disso é que quem está em 1.º está melhor".