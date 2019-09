Sérgio Conceição: «Não se pode ser sempre espectacular»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ficou feliz com o resultado e com o espírito apresentado pelos seus jogadores,"Entrámos bem no jogo, contra uma equipa forte fisicamente, que joga de uma forma muito direta e que ainda não tinha perdido esta época. Podíamos ser surpreendidos, mas estávamos precavidos para isso. A primeira parte foi bem conseguida sem ser espectacular, conseguimos fazer o 1-0, reagimos bem ao golo sofrido e depois fizemos o 2-1. Acabámos a 1.ª parte a poder chegar ao 3-1, tivemos uma bola no poste. Não o fizemos, o 2-1 é sempre perigoso, ainda por cima contra uma equipa que jogou de forma tão pragmática. Na 2.ª parte, fomos defendendo, tivemos mais uma oportunidade, mas valeu pelo espírito de sacrifício e entrega. Todos os jogadores entraram bem, o Tiquinho não tem jogado e deu também uma boa resposta e isso só mostra que temos um grupo forte. Não se pode ser sempre espectacular, valeu pelos três pontos", começou por dizer em declarações à Sport TV.O treinador, de 44 anos, apenas fez uma mexida, relativamente, ao último onze que apresentou com a entrada de Soares para o lugar de Zé Luís. "Estamos no início de época e precisamos que os jogadores se conheçam melhor e que ganhem rotina. Coloquei em campo o onze que achei mais forte para este jogo", justificou.Já relativamente às entradas de Romário Baró e Fábio Silva, dois jovens da formação, Conceição mencionou que se trataram apenas de opções táticas."Queria perceber o estado físico do Luis Díaz, percebi que ele não estava tão bem e o Romário entrou para equilibrar o corredor central, onde por vezes deixámos o adversário ligar e jogar com critério. Lancei o Fábio porque é um jogador que trabalha bem, que é muito móvel. Conseguiu criar um ou outro problema à defesa adversária. O Zé Luís estava limitado, entre um jogador limitado e outro que me dá total confiança optei pelo que estava melhor", salientou.