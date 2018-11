Sérgio Conceição: «Não sei o que se passa com o relvado»

Sérgio Conceição analisou na Sport TV a partida com o Belenenses deste sábado frisando que o adversário tem qualidade e apontando o dedo ao relvado do Estádio do Dragão. O técnico deu ainda os parabéns aos seus jogadores."O Belenenses é um adversário sempre incómodo, sempre difícil. Fizemos um bom jogo, com várias situações de golo. Condicionámos o Belenenses naquilo que gosta e sabe fazer. Os jogadores estão de parabéns. Foi uma eliminatória importante. Não houve destaque na imprensa escrita e até parecia que o jogo grande da Taça era outro. Mesmo assim foi um jogo acima da média num relvado muito difícil na segunda parte. O que se passa com a relva? Não sei o que se passa. Têm de falar com as pessoas que tratam do relvado. Tornou-se pesado e era difícil circular a bola. Quando temos 60/70 por cento de presença no meio-campo do adversário é importante que a circulação de bola seja fluida. Sem dúvida que a dinâmica da equipa foi prejudicada por isso. Pensamos jogo a jogo. Este era importante, a eliminar. Por algo se diz que na Taça tudo pode acontecer. Minimizámos o risco. Conseguimos ganhar com toda a justiça contra um adversário de qualidade, que cria normalmente dificuldades a jogar contra os grandes. Assume sempre a construção, com gente capaz de dar sequência à dinâmica que o Silas quer. Se não tivéssemos sido fieis aos nossos princípios, poderíamos ter passado por dificuldades.""Eu não poupo nada. Sou um mãos abertas. Entraram os jogadores que me davam garantias. No fundo, tínhamos preparado o jogo com determinados jogadores e respeitar o dia a dia. Outros jogadores estiveram nas seleções, pelo que decidi que este era o melhor onze para defrontar o Belenenses.""Eu gosto da competição, ajuda a crescer a equipa, mas precisamos de um relvado que nos dê condições, mas sei que é difícil ter do início ao fim um bom relvado, mas ainda estou habituado ao melhor relvado que apanhei da minha vida, que foi nas Antas, chovesse o que chovesse."