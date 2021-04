Sérgio Conceição: «Não serve de nada olharmos para os outros e não fazermos o nosso trabalho» 

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão do jogo com o Moreirense (amanhã, 21H15).



Análise ao Moreirense e ao facto de não vencer em casa desde dezembro: "Essas estatísticas não entram. O Moreirense já tirou pontos às equipas que lutam pelo título. Olhamos para a dinâmica da equipa e aquilo que vamos fazer perante um Moreirense que é uma equipa difícil. É mais um jogo do campeonato. Temos de ganhar os 3pontos. Preparamos a equipa para todos esses momentos. Vamos estar em ataque organizado e o adversário pode ter espaço para explorar. O equilíbrio é fundamental. Não olhamos para o jogo de uma forma só. Há muitos momentos do jogo que podem ser decisivos. O jogo é preparado na globalidade e percebendo que o Moreirense tem jogadores com qualidade técnica. Estamos alertados para isso"





"Até à 34.ª jornada temos coisas para melhorar. No futebol nunca se alcança a perfeição. Andamos sempre desesperados atrás dela, mas não temos. Mas estaremos mais bem preparados se formos atrás dessa perfeição""É a nossa forma de acreditar. Acredito sempre que é possível. Podíamos estar muito satisfeitos e felizes noutra posição que não o segundo lugar e a quatro pontos do líder. Fomos os culpados por essa situação. Temos de trabalhar todos os dias para melhorar e consequentemente ganhar jogos e pontos que nos permitam, no final, ganhar o título.": "Fica a apenas 1 ponto? Não, fica a 4! Temos que ganhar o nosso jogo. Isso era bom. Se perdessem 3 pontos e nós ganhássemos três pontos... Dava 6, era uma maravilha. Não há pressão. Há pressão de ganhar os nossos jogos. Não vale a pena estarmos a olhar para os resultados dos adversários. Claro que estamos atentos. Os pontos estão complicados. Não serve de nada estarmos a olhar para os outros e não fazermos o nosso trabalho.""Melhorou bastante. Não sabemos se pode ir a joga amanhã. Se não for neste, é no próximo."