Sérgio Conceição: «Não sou hipócrita para dizer que está tudo bem e feliz»

Depois da derrota com o Sp. Braga, para o campeonato, Sérgio Conceição garante que o FC Porto já está focadíssimo na meia-final da Taça da Liga, que disputa amanhã, às 19h45, diante do V. Guimarães. Sem poder contar com Pepe, Nakajima e Zé Luís (todos lesionados), o técnico falou da importância da prova, do título que quer conquistar e da contestação.





"Será um jogo diferente do que realizámos frente ao Vitória para o campeonato; esse ficou marcado pela expulsão do central no início e teve uma história diferente. Querermos levar o jogo para onde achamos que nos sentimos mais confortáveis, cada jogo vai dando momentos diferentes e temos de estar preparados. Queremos ganhar para estarmos na final. Mas trata-se de um adversário difícil, vamos ter de ser uma equipa forte.""Estamos focados jogo que temos pela frente. Nesta semana de Taça da Liga estamos com o pensamento única e exclusivamente no nosso trabalho.""Os próximos jogos definem um título e vamos lutar por essa conquista. Logo a seguir volta o campeonato, vamos lutar pelos três pontos, para lutar pelo campeonato e assim sucessivamente. É normal.""É sempre melhor trabalhar sobre vitórias, sem dúvida, não sou hipócrita para dizer que está tudo bem e feliz. Mas isso faz parte da vida e do que é o futebol. Foi um jogo ingrato para nós, dissecámos o que se passou, vimos o comportamento da equipa, depois é fechar a cortina e olhar para o próximo encontro, que é este.""Estou aqui há dois e meio, ainda não perdi um jogo para a Taça da Liga. Eu e o FC Porto damos importânicia à Taça da Liga, o que está para trás não me diz respeito. Dei sempre importância à conquista de uma taça, nos últimos dois anos sabemos como a perdemos, um nas meias-finais e outro na final; ficámos com um sabor amargo e quero obviamente conquistar este título. Existem prioridades, claro, mas este não deixa de ser um título.""Não podemos olhar só para um determinado sector. Tem de ser uma discussão mais abrangente, em que se perceba o porquê da prestação menos conseguida desses elementos, não tem a ver só com eles. Analisámos tudo, trabalhámos em cima de alguns erros que cometemos para nos podermos preparar da melhor forma para este jogo contra o Vitória. O Sp. Braga criou duas situações de perigo, duas situações de canto e fez dois golos. Isso fez com que dissessem que foi uma exibição fantástica do Sp Braga e menos conseguida da nossa parte. É mentira!""É um problema como são os cantos, os livres laterias, frontais... São tudo momentos do jogo que trabalhamos. Faz parte da preparação."