Sérgio Conceição: «Não vamos olhar para os jogadores que têm cartões amarelos»

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com o Bayer Leverkusen e garantiu que o FC Porto jogará com grande confiança.



Há vantagem do Bayer pelo facto de o FC Porto ter quatro jogoadores em risco de exclusão?





"Não, não vamos olhar para os jogadores que têm cartões amarelos. Eu também estou em risco e não vou deixar de estar no banco de uma forma apaixonada no banco. Não é por aí que a preparação do jogo e o foco muda. O nosso foco está no poderio e na qualidade do adversário e na forma como podemos contrariar isso.""Eu sou admirador da Bundesliga. Se olharmos para o que foi a ronda europeia das equipas alemãs, percebemos que todas ganharam. O Bayer tem muita intensidade no seu jogo e está inserido num contexto competitivo muito alto. O plantel tem muita qualidade individual e a equipa apresenta uma dinâmica de futebol que é padrão na Alemanha. É uma equipa que gosta de ter posse, intensa e que quer recuperar logo a bola. Percebo que é difícil, mas nós somos o FC Porto e estamos habituados a estas lides. Não olhamos para o que o adversário fez, mas sim para o que podemos fazer. Podíamos ter feito mais na Alemanha, mas isso foi trabalhado durante a semana e queremos apresentar um nível alto para podermos vencer o jogo.""Isso faz parte da estratégia para o jogo e não posso falar muito disso, o Leverkusen é forte em posse, mas também consegue sair bem em contra-ataque. Olhamos para a equipa no global, mas sabemos que o Bayer gosta de ter bola, é a equipa na Alemanha que mais posse de bola tem. Apesar disso, nós também somos a equipa em Portugal com mais posse de bola. Podemos não ter conseguido ter tanta bola na Alemanha, mas isso não acontece só connosco.""Eu tenho a minha opinião. É um problema que tem impacto em vários aspetos, mas não me cabe a mim falar disso aqui e agora. Estamos muito preocupado e focados no jogo de amanhã. Podia fazer uma piada, mas é um assunto muito sério…""Espero contar com toda a gente ao mais alto nível em todos os parâmetros para estarmos sempre preparados para todos os desafios. Quando tenho o plantel todo disponível tenho boas dores de cabeça. Neste momento não tenho toda a gente disponível.""É um jogador do Bayer, está no seu direito de o achar pelo resultado na primeira mão. Temos de concordar que sim.""São abertos diria que diariamente ao FC Porto, aos jogadores do FC Porto. Tudo que seja para banir essa agente do futebol, abram-se todos os inquéritos porque essas pessoas não fazem pare do futebol, nem da sociedade. Agora, as autoridades darão, seguimento, a todos os casos que existem por todos esses estádios."