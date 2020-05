Sérgio Conceição: «Não venham com a treta de que o FC Porto é faca na boca»

Sérgio Conceição considera que a história de sucesso do FC Porto, principalmente nas últimas décadas, tem que ver sobretudo com qualidade e não com "grito" ou apenas mística, sublinhando a qualidade dos jogadores e a estrutura profissional.





"Quem não tiver qualidade passado duas ou três semanas, dois ou três meses, os jogadores notam tudo. Se não houver qualidade no trabalho, associado ao carácter do treinador, ao clube em que está, não se ganha. Não se ganha o campeonato. Se calhar perde-se uma final, como eu perdi. Tem que ver com qualidade, com pormenor, com preparação. Não digo que não preparei os jogos, porque vou até ao pormenor. Aquilo que eu acho é que, muitas das vezes, olham muito para o discurso e para a figura e não olham para a qualidade. O João Pinto tinha qualidade, o Jorge Costa, o Rui Barros tinham qualidade para jogar em qualquer nível. Não venham com a treta de que o FC Porto é faca na boca. Somos um clube internacional. Isso já não existe, é provincianismo. Somos um clube muito titulado internacional. Queremos um clube apaixonado, que gosta de ganhar, mas que tem também qualidade. Não metam só mística e ganhar no grito. Há qualidade. Há muita informação que diz que o FC Porto a dada altura ganhou porque eram arruaceiros e tinha espinha dorsal de jovens da formação. Associado ao carácter dos jogadores e dos treinadores, há qualidade também", disse o treinador no programa 'FC Porto em casa', no Facebook dos dragões.