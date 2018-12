Sérgio Conceição: «Nas competições internas ninguém está acima de nós»

Sérgio Conceição destacou a evolução emocional da sua equipa, vincada no triunfo deste sábado no terreno do Santa Clara (1-2). À Sport TV, o treinador do FC Porto elogiou a maneira segura como a sua equipa esteve em campo e desvalorizou a possibilidade de igualar o recorde de vitórias seguidas do clube, que está à distância de dois jogos (15).

Análise ao jogo - triunfo difícil?

"Sem dúvida, sabíamos do poderio desta equipa. Tirando o jogo com o Moreirense, não vinham a fazer resultados condizentes com a sua qualidade. Entrámos bem no jogo, primeiros 20 minutos fomos bons e criámos ocasiões. Não marcámos e sofremos golo num campo difícil, pesado. Não foi um jogo bonito mas foi competitivo. Marcámos antes do intervalo e as alterações foram para ir atrás da vitória, juntando o Marega ao Soares e metendo o Otávio na ala. Não que o Óliver estivesse mal mas precisava de coisas diferentes. Vitória justa contra uma equipa difícil, que nos lances de bola parada nos fez estar sempre alerta. Estivemos muito bem nesse capítulo e dou os parabéns aos jogadores."

Reação ao golo sofrido

"Tudo o que fazemos é com o intuito de ganhar. A equipa não sabe gerir o jogo no sentido de ter uma posse de bola algo passivo, olhamos sempre para a baliza contrária. Dou os parabéns às duas equipas pela entrega. Conseguimos uma vitória importante."

Duas reviravoltas seguidas

"Esta é uma equipa com carácter, personalidade e maturidade muito interessantes. Sabemos que ninguém nas competições internas está acima de nós, nós é que por vezes podemos dar algo ao adversário para ser melhor num ou outro momento do jogo. No plano emocional estamos a atingir uma matutidade interessante, sempre em busca de mais e melhor."

FC Porto vai em 13 vitórias seguidas. Pensa no recorde do clube (15)?

"A meta era ganhar hoje e depois começar a pensar na Taça, na terça-feira. Não ligo a isso, é sempre bom que coincidam as vitórias com essas estatísticas mas o importante é ganhar. Digo isto sem qualquer falsa modéstia, não ligo mesmo a isso."