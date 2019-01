Sérgio Conceição: «Nem sempre se pode ganhar de forma espetacular mas foi justo»

Sérgio Conceição estava satisfeito com aesta noite, diante do Nacional. Embora não considere que a que a equipa tenha realizado uma exibição de 'encher o olho', os dragões alcançaram um triunfo contundente e cimentaram a liderança no campeonato, ."Sabíamos que o Nacional é uma equipa que gosta de jogar; foi assim em Alvalade, criou dificuldades ao Sporting numa fase inicial do jogo e nós estávamos precavidos para isso. Mas na minha opinião houve alguma ineficácia e inconsistência em termos defensivos. Fizemos primeiro golo, marcámos o segundo e, numa situação de uma falta marcada de uma forma rápida, fomos surpreendidos, o que deu algum alento ao Nacional. Na segunda parte entrámos à procura de terceiro golo. Não fazendo um jogo espetacular, o resultado é justo. Falhámos mais dois ou três golos, em que poderíamos ter ampliado a vantagem.""Sabíamos as dificuldades, mas ele estava a 100 por cento para jogar e por isso jogou. Quando fizemos o 3-1 fizemos a gestão que era necessária, não a pensar no próximo jogo mas sim no agravar de uma situação que não queríamos.""Nós estamos atentos ao que se passa à nossa volta mas principalmente ao nosso trabalho, ao nosso foco diário, em dar uma resposta positiva e as coisas têm corrido bem. Nem sempre se pode ganhar de forma espectacular, mas foi justo, frente a um adversário que valorizou a nossa vitória porque fez uma boa exibição aqui no Dragão.""Há coisas que se pode perceber em treino, até porque ele pode jogar mais do que uma posição. Vamos continuar a trabalhar e vai assimilar o que quermos."