Sérgio Conceição: «Neste momento, a equipa mais competitiva em Portugal é o FC Porto»

Sérgio Conceição espera que, apesar de atípica, a final da Taça de Portugal que se disputa no próximo sábado entre Benfica e FC Porto seja "mais uma taça que o FC Porto venceu".





"A final da Taça, ainda mais por ser contra uma equipa habituada a ganhar títulos, será sempre um jogo competitivo. Mas não há dúvidas que neste momento a equipa mais competitiva em Portugal é o FC Porto, por isso vamos enfrentar este desafio com confiança no que sabemos fazer. [Vencer a Taça] É um objetivo nosso, e mais um prémio que queremos dar aos nossos adeptos pelo apoio que temos sentido. São os melhores do mundo e têm demonstrado isso mesmo: incansáveis no apoio, e responsáveis nas atitudes. Já estivemos muito perto, e acredito que este ano seja o nosso ano", afirmou o treinador dos dragões em entrevista à revista 360 da FPF.O técnico lamentou, uma vez mais, a falta de público no estádio nesta que é a 80.ª edição da Taça de Portugal. "Infelizmente, este ano a festa não será igual, mas não duvido que aos 81 anos, a festa será melhor do que nunca. Ter a Taça de Portugal no currículo é um desejo de qualquer jogador e treinador", concluiu.