Sérgio Conceição: «Ninguém é uma besta e agora é bestial»

Poucas horas depois da derrota do Benfica na Luz, o FC Porto goleou o Boavista no dérbi da Invicta e isolou-se no topo da tabela classificativa com uma exibição que deixou Sérgio Conceição satisfeito.





"Sabíamos que o Boavista era um adversário complicado, que teve nestes últimos jogos um comportamento fantástico. Era um jogo em que tínhamos de ser mais competentes no processo ofensivo, em concluir o que estamos a criar. Comparando todos os dados depois da retoma, estamos em tudo superiores, só na finalização estávamos a pecar. Hoje fomos competentes. Foi um bom jogo, sobretudo na 2ª parte. Esta vitória é do grupo de trabalho.""Era importante dar tranquilidade porque sabíamos que íamos chegar ao golo. Mudei a estrutura da equipa para a 2ª parte e todos os jogadores que entraram foram importantes. O espírito de grupo é fantástico, quem está no banco torce por quem está em campo, quem está na bancada também; hoje apareceram no hotel e isso é demonstrativo do espírito de grupo.""A minha maneira de ver o jogo é sempre mesma, com ou sem público, com ou sem pressão. Sou um apaixonado por futebol, é verdade que é um ambiente estranho, difícil para toda a gente. Mas ninguém é uma besta e agora é bestial. Vai ser um campeonato duro até ao fim, estamos na luta e com grande vontade de atingir os nossos objetivos.""Temos de contar como equipa, perceber o que cada adversário pode fazer, temos que trabalhar o que controlamos, que é a nossa equipa. O estado de espírito neste momento é muito importante, à medida que o campeonato se aproxima do final há perssão, mas vai ser uma luta até ao fim."