Sérgio Conceição: «No balneário esta semana só falámos do Famalicão»

Sérgio Conceição garante um FC Porto focado e na máxima força para a partida de manhã em Famalicão, num campo onde os dragões perderam na época passada. O técnico garante que esse encontro não entrou na preparação da equipa, nem se deixa iludir pelo facto de os minhotos esta temporada não ganharem há cinco jogos.





"Os jogos são todos diferentes e até a própria motivação dos adversários quando jogam contra o FC Porto é diferente. O jogo em si tem as suas dificuldades, depende muito do que fizermos em campo. Teoricamente é difícil, é mais uma final para nós, vamos abordar o encontro para ganhar. Sabemos as dificuldades deste campeonato e este jogo com o Famalicão não é exceção. No ano passado fez um campeonato muito bom e agora está a encontrar o seu caminho.""A equipa está focada. Tivemos um ciclo terrível em dezembro e esse trabalho de tentar focar ao máximo os jogadores em cada momento do treino, no próximo jogo, é fundamental. Não se pode pensar em dois jogos, é impossível porque não sabemos o que vai acontecer amanhã em termos de lesões, castigos... É falso quando se diz que vamos entrar neste jogo a pensar no próximo, isso não existe. Há que olhar para o grupo e trabalhar sobre este jogo. O próximo haverá tempo para falar nisso. O nosso foco, toda a concentração está nesta partida com o Famalicão.""Não sou bruxo, tudo vai depender do que fizermos em campo. Os resultados que antecederam este jogo não têm nada a ver com este encontro em si. É mais fácil porque o Famalicão não ganha? Não é, às vezes é mais difícil. Jogando contra um clube como o FC Porto os jogadores motivam-se, temos exemplo do líder do campeonato que teve dificuldades contra esta equipa. Em termos da responsabilidade deles no jogo isso pode tirar-lhes alguma pressão, mas a motivação contra uma equipa que é campeã nacional é grande.""O Pepe está melhor, vamos ver até à hora do jogo se é possível utilizá-lo, mas não é a pensar no Benfica. Não faz sentido pensar assim.""O Felipe Anderson está no grupo de trabalho, conto sempre com todos os jogadores. Não falo de mercado, quero é falar do Famalicão.""O ciclo de jogos tem de ser olhado da mesma forma que olhámos para o mês de dezembro. Temos de nos ficar e concentrar em cada momento para cada jogo. No balneário esta semana só falámos do Famalicão, a nossa preocupação é essa.""Dá-nos o trabalho de perceber o que vai acontecer, o que está na cabeça do outro treinador, mas só até um certo ponto, porque depois temos de olhar para a nossa equipa.""Não pensamos nisso. No ano passado não tivemos um resultado positivo, mas isso não entrou na preparação deste jogo. O trabalho do João é sinonimo da qualidade dos treinadores portugueses - já agora, parabéns ao Abel, que está perto da final da Libertadores -, que em cada ano têm de ter essa criatividade e inteligência para gerir toda a situação. Somos um país em que são mais os jogadores que saem do que os que entram com a mesma qualidade. O jogo do ano passado em Famalicão foi num trajeto que acabou em beleza, com a conquista do campeonato, mas este momento é diferente."