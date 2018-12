Sérgio Conceição: «No Bessa fui bastante efusivo... amanhã talvez salte para a bancada»

Sérgio Conceição espera um jogo difícil, quer pelo esquema montando pelo adversário quer pelo clima que vai encontrar, mas garante que a sua equipa está pronta para ganhar nos Açores, sábado, às 20h30."O Santa Clara está a fazer um trajeto bom, iniciou muito bem o campeonato, passou por uma fase menos positiva, mas no último jogo voltou a ganhar forma, num campo complicado, em Moreira de Cónegos. E espero um jogfo difícil por tudo o que é o ambiente, a possibilidade de chuva, vento. Mas preparámos o jogo da melhor forma para chegar lá e ganhar, num contexto difícil", afirmou.O treinador do FC Porto sublinha as dificuldades perante uma "formação bem organizada defensivamente", mas assegura que também a sua equipa está preparada "ofensivamente e defensivamente para ganhar".Quanto à forma de festejar os golos e as vitórias da sua equipa Sérgio Conceição admite: "No Bessa fui bastante efusivo,… amanhã não sei, se calhar salto para a bancada. É o que me sai no momento."