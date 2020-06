Sérgio Conceição no top 4 dos treinadores com mais jogos pelo FC Porto

Sérgio Conceição subiu mais um patamar na hierarquia dos treinadores com mais jogos pelo FC Porto. Com o embate diante do Marítimo, o técnico passou a contar 156 encontros, igualando o registo de Fernando Santos entre 1998 e 2001. Até ao final da temporada, o atual treinador ainda se aproximará do top 3, que fecha com os 186 jogos de Jesualdo Ferreira, mas vai precisar de uma 4ª época na Invicta – tal como o professor – para ultrapassá-lo. De notar que, neste grupo de elite, Conceição tem a 2.ª melhor taxa de vitórias, atrás de Artur Jorge.