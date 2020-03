Sérgio Conceição: «Nota artística? Conta, mas depois de estar 2-0»

O FC Porto atravessa uma fase de seis vitórias consecutivas no campeonato, decisivas para o reassumir da liderança da Liga NOS. Mesmo assim, as exibições nem sempre têm correspondido às expectativas de alguns adeptos e Sérgio Conceição já o admitiu também. Agora, com o campeonato a caminhar para o fim, ainda há tempo para melhorar a nota artística ou só conta vencer?

"Depois de estarmos a ganhar 2-0, conta sempre. Os treinadores num momento são idolatrados, noutros os piores. Se a bola bate no poste e entra é o maior, se bate no poste e sai a opinião é diferente. Temos de estar habituados a essa forma de estar. Jogar bem, para mim, está muito associado ao resultado. Nos Açores, em futebol jogado, o Santa Clara não criou uma única ocasião e costuma fazê-lo, apenas tiveram duas em bolas paradas", analisou o técnico, acrescentando: "A ambição e a determinação dos jogadores num jogo complicado é de salientar. Tivemos muita personalidade e isso é essencial. A nota artística, para mim, é a forma como o Sérgio Oliveira bateu o livre e o Marcano cabeceou, ou a forma como fizemos o primeiro golo."